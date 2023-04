Gemeinderat fasst Grundsatzbeschluss Vereinfachter Wiederaufbau im Altenahrer Flutgebiet

Wie die Verbandsgemeindeverwaltung mitteilte, ist eine Überschreitung des Maßes der baulichen Nutzung für private Wiederaufbaumaßnahmen grundsätzlich möglich, sofern die „sonstigen Zulassungsvoraussetzungen“ vorliegen. Dazu müssen einige Merkmale erfüllt sein. So muss das Vorhaben grundsätzlich hochwasserangepasst geplant sein. Hier gibt es ein klares Kriterium: „Als Schutzziel beziehungsweise geeignete Bemessungsgrundlage für die Bauplanung gilt der Schutz vor einem Hochwasserereignis HQ 100, am besten mit einem Freibord von einem halben Meter“, so die Verwaltung. Mit „Freibord“ bezeichnet man den Abstand zwischen einem Wasserspiegel und einer höher liegenden Kante eines Bauwerkes. „HQ 100“ ist eine Hochwasserdimension, wie sie statistisch gesehen 100 Mal in 10.000 Jahren vorkommt, oder alle hundert Jahre einmal. Bei Bauvorhaben der kritischen und sensiblen Infrastruktur sowie bei Bauvorhaben, „die wegen ihrer Lage einem signifikanten erhöhten Schadensrisiko ausgesetzt sind, können im Einzelfall abweichende Schutzziele sachgerecht sein“, führte die Verbandsgemeinde aus. Hier gibt es keine eindeutigen Definitionen, der Einzelfall sollte mit der Bauverwaltung abgestimmt werden. Weitere Zulassungsvoraussetzung: Es soll wieder in etwa die Wohnfläche, die vor ihrer Zerstörung vorhanden war, realisiert werden. Allerdings können aktuelle Wohnbedürfnisse wie beispielsweise Barrierefreiheit Berücksichtigung finden.