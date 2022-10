Aufnahmen aus Helikopter : Hier können Sie die Videos aus der Flutnacht an der Ahr sehen

Mainz/Ahrtal Erst 14 Monate nach der Flutkatastrophe sind Polizei-Aufnahmen aus einem Hubschrauber aus der Nacht an der Ahr aufgetaucht. Wir zeigen die Aufnahmen.

Das rheinland-pfälzische Innenministerium hat die bislang nicht-öffentlichen Polizeihubschrauber-Videos am Dienstag Journalisten gezeigt. Menschen und Hinweise auf bestimmte Häuser sind zuvor in den insgesamt drei Videos verpixelt worden. Diese drei verpixelten Videos finden Sie in diesem Artikel. Die Filme zeigen Aufnahmen von den Ahr-Orten Mayschoß bis Schuld zwischen 22.14 Uhr und 22.43 Uhr in der Flutnacht am 14. Juli 2021.