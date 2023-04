Reaktion auf Sprengungen Volksbank schließt Geldautomaten im Kreis Ahrweiler

Meist geschieht es in den frühen Morgenstunden: Ein lauter Knall, viel Rauch, quietschende Reifen, fette Beute, zertrümmerte Foyers in den Bankfilialen, verängstigte Nachbarn. Alle paar Tage wird irgendwo im Land ein Geldautomat gesprengt. Zurück bleiben zerstörte Gebäude und schockierte Anwohner. Auch im Kreis Ahrweiler hatte es in jüngster Vergangenheit Automatensprengungen gegeben: In Heimersheim wurde mitten im Dorf ein Geldautomat in die Luft gejagt, an der Telegrafenstraße in der Bad Neuenahrer Innenstadt krachte es im Eingangsbereich der damaligen Commerzbankfiliale, im Innovationspark in Ringen setzten die Täter ebenfalls in einem Bankgebäude die Zünder an (der GA berichtete). Alleine in den vergangenen zwei Jahren gab es nur bei der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel zehn Angriffe auf Geldautomaten. Nun zieht das Bankhaus weitere Konsequenzen: In Bad Bodendorf ist der Geldautomat in der Selbstbedienungsfiliale in der Hauptstraße abgebaut worden. Von der Schließung betroffen sind im Kreis Ahrweiler auch die Geldautomaten in Oberwinter und Weibern.