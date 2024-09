Ehemalige Synagioge in Niederzissen Von der verstaubten Schmiede zum „Museum des Monats"

Eine besondere Ehre widerfuhr jetzt der ehemaligen Synagoge in Niederzissen: Sie wurde vom rheinland-pfälzischen Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck als „Museum des Monats“ ausgezeichnet. Das schmucke Haus in der Niederzissener Ortsmitte war allerdings nicht immer so herausgeputzt wie in den vergangenen Jahren. Bis zum Jahr 2012 beherbergte das Gebäude eine alte Schmiede. Davon ist heute nicht mehr viel zu sehen. Dank der Arbeit vieler ehrenamtlicher Helfer und des unermüdlichen Einsatzes des ehemaligen Ortsbürgermeisters Richard Keuler (CDU) wurden die Räume hergerichtet und erinnern heute an den ursprünglichen Zweck des Gebäudes: Eine Synagoge.