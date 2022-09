„Fuchs und Strohe liefern ab!“ : Sinziger Koch Max Strohe erhält eigene TV-Sendung

Koch Max Strohe in einer TV-Kochsendung von SAT.1. Foto: SAT.1/Willi Weber/SAT.1

Hamburg / Sinzig Der Sinziger Koch Max Strohe, der das Restaurant „Tulus Lotrek“ in Berlin betreibt, war schon öfter im Fernsehen zu sehen. Am Sonntagabend ist er erstmals zusammen mit Köchin Viki Fuchs in der TV-Sendung „Fuchs und Strohe liefern ab!“ zu sehen.