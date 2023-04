Zu Ostern startet die Saison Der Vulkan-Express ist wieder unterwegs

Es ist wieder soweit: Mit dem Frühling startet der historische Vulkan-Express der Brohltalbahn in die neue Saison zwischen Rhein und Eifel. Punktgenau an Ostern beginnt am Brohltalbahnhof in Brohl-Lützing die Abfahrt in die Sommersaison der historischen Schmalspurbahn in der Vulkanregion Laacher See. An den Feiertagen überrascht sogar der Osterhase insbesondere die kleinen Fahrgäste mit bunt gefärbten Eiern.