Im Waldgebiet am Harterscheid : In Sinzig sind Windräder auf dem Vormarsch

In Sinzig sind Windräder auf dem Vormarsch

Im Waldgebiet am Harterscheid

Sinzig Im Waldgebiet am Harterscheid in Sinzig sind mehrere Windräder geplant. Der Stadtentwicklungsausschuss hat nun empfohlen, ein Genehmigungsverfahren einzuleiten.

In Sinzig ist der Weg für den Bau von fünf bis sechs Windrädern im Waldgebiet am Harterscheid geebnet. Der Stadtentwicklungsausschuss empfahl mit großer Mehrheit, ein entsprechendes Genehmigungsverfahren einzuleiten. Bereits im Januar hatten verschiedene Investoren ihre Pläne zum Bau der weithin sichtbaren Anlagen auf den städtischen Flächen präsentiert. Die Beiräte der am Harterscheid gelegenen Orte Franken und Löhndorf hatten bislang keine Einwände. Auch im Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss gab es mehr Zustimmung denn Ablehnung.