Waldi Fabritius starb mit 92 Jahren Der Erfinder des ganzjährigen Karnevals ist tot

Waldi Fabritius wurde am 10. März 1931 in Sinzig geboren. Drei Jahre später zog die Familie nach Niederbreisig. Ab 1956 fungierte er beim Verkehrs-Verlag Remagen (VVR) als „rechte Hand“ der Geschäftsleitung. Seine Freizeit widmete Waldi Fabritius der Heimatkunde und der Narretei. In jungen Jahren schon ging er in die Bütt. Als „Prinz Walter I.“ war Waldi Fabritius im Jahr 1967 Tollität der Bad Breisiger KG. An seiner Seite: seine Ehefrau Margot („Margot I.“) als Prinzessin.