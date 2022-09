Eröffnung in Rech : Neuer Waldkindergarten an der Ahr bietet 20 Kindern Platz

Rech In Rech gibt es jetzt einen neuen Waldkindergarten mit Platz für 20 Kinder. Das Konzept sieht vor, dass die Kleinen den ganzen Tag in der freien Natur verbringen und nur bei schlechtem Wetter oder extremer Kälte im Bauwagen bleiben.

Der Bauwagen kostet 90.000 Euro

Wie alles gelaufen ist, erklärte Lisa Thies vom Kinderschutzbund Ahrweiler. Nachdem die Flut auch alle Treffpunkte für Kinder weggespült hatte, habe man sich zunächst über einen Spielecontainer gefreut, den Notfallpädagogen aus Karlsruhe brachten. Das Gelände zur Aufstellung stellte Fürst von Arenberg am Ortsrand von Rech zur Verfügung. Nachdem der Kinderschutzbund mit im Boot war, fragten die Johanniter zwecks Kooperation an, alles lief seinen Weg. Der Verein „Helft uns leben“ spendierte einen 90.000 Euro teuren Kita-Bauwagen. Auch der Rotary-Club aus Nürnberg beteiligte sich mit Spenden. Das Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“ sorgte für einen Sanitärcontainer, die Volkswagen-Stiftung ließ das Außengelände herrichten. Etliche Handwerker und die Gemeinde setzten alles um, und das Jugendamt genehmigte die Kita in Rekordzeit.

Das Motto lautet: „Raus in die Natur!“

Das Projekt kostet rund 150.000 Euro – verglichen mit anderen Kindergarten-Neubauten eine geringe Summe. Das Gelände der Kita ist zunächst für fünf Jahre bereitgestellt. Die Anlage bietet Platz für 20 Kinder ab drei Jahren, nach und nach soll diese Gruppe aufgebaut werden. Die Kinder werden an Werktagen von 7.30 bis 14.30 Uhr betreut. Im Gegensatz zu kommunalen oder kirchlichen Kindergärten ist das Angebot nicht kostenfrei, Eltern zahlen für jedes Kind 100 Euro im Monat. Das Konzept sieht vor, dass die Kinder den ganzen Tag in der freien Natur verbringen und nur bei schlechtem Wetter oder extremer Kälte im Bauwagen bleiben, der ansonsten noch für den Mittagsschlaf genutzt werden soll. „Der Bauwagen ist der Treffpunkt, an den die Kinder morgens gebracht und an dem sie nachmittags wieder abgeholt werden. Ansonsten lautet das Motto: Raus in die Natur!“, so Lisa Reichert. Ob im Wald oder auf dem Außengelände mit Wildgarten und Pflanzbeeten, hier gebe es viel zu erleben, kennenzulernen und mit allen Sinnen zu begreifen. Vor allem aber gebe es viel Platz zum Spielen, Toben und Klettern. Denn das umfriedete Gelände grenzt an den Waldrand und an einen neu gebauten Spielplatz, auf dem sogar ein Soccercourt steht.