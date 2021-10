Versammlung für Flutbetroffene : Walporzheim bekommt seinen Backes und den Sportplatz zurück

Walporzheim Das Interesse an den Einwohnerversammlungen zur Flutkatastrophe ist groß. In Walporzheim starteten jetzt die Veranstaltungen für die Stadtteile von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Das Versorgungszelt neben der Kapelle war dem Ansturm nicht gewachsen. Viele der rund 300 Besucher mussten im Außenbereich Platz nehmen.

In Einwohnerversammlungen werden den von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen im Ahrtal in diesen Tagen die Grundlagen und Beschlüsse zum Wiederaufbau privaten Eigentums dargelegt. Im Grunde wird hier das vermittelt, was von der kommunalen Familie und vielen Entscheidungsträgern auf der zweiten Zukunftskonferenz Ende September in der Grafschaft zu hören war. Dabei haben die Bürger nach drei Fachvorträgen alle Zeit, ihre Anliegen vorzutragen und das Vermittelte zu hinterfragen.