Aktion im Ahrtal : „Wandern für den Wiederaufbau“ geht in die dritte Runde

Altenahr Die ersten beiden Ausgaben waren bereits ein großer Erfolg. Nun findet „Wandern für den Wiederaufbau“ an den Wochenenden bis Ende Oktober zum dritten Mal statt. Alle Infos zum Wanderevent an der Ahr gibt es hier.

An allen Wochenenden im September und im Oktober sowie am Tag der Deutschen Einheit am Montag, 3. Oktober, präsentieren sich entlang des Rotweinwanderweges von Altenahr über Mayschoß, Rech und Dernau bis nach Marienthal erneut Winzerei- und Gastronomiebetriebe und bieten Kulinarisches der Mittelahr an. Ins Leben gerufen wird die Benefiz-Aktion erneut von den Verkehrsvereinen aus Dernau, Rech, Mayschoß und Altenahr gemeinsam mit der Zukunft Mittelahr.

Wandern für den Wiederaufbau: Angebote auf dem Rotweinwanderweg

Bis zu 20 verschiedene Weingüter und Gastronomen werden an den Ständen entlang des Wanderwegs die Wanderer bewirten. Zusätzlich zu dem Angebot auf dem Höhenweg haben mittlerweile auch wieder einige Betriebe in den Weinorten für Besucher geöffnet, teilen die Initiatoren mit. Darüber hinaus finden an den kommenden Wochenenden noch weitere Veranstaltungen in Orten an der Ahr statt. So stehen unter anderem im September noch die Winzerfeste in Rech und Dernau an und im Oktober das Weinfest in Mayschoß, die weitere Besucher in die Orte sowie auf den Wanderweg locken dürften.