Hilfen in Milliardenhöhe : Was ist von den Fluthilfen bei den Betroffenen angekommen?

Perspektive Wiederaufbau: Verkehrsminister Andreas Scheuer mit Stefan Schmitt, Leiter Projektbüro Wiederaufbau Ahrtal. Foto: Martin Gausmann

Kreis Ahrweiler/Düsseldorf Nie zuvor kamen bei einer Katastrophe so viele Spenden zusammen. Bund und Länder stellen rund 30 Milliarden Euro zur Verfügung. Was kommt bei den Betroffenen an?