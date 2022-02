Nachfolge noch ungeklärt : Ratsmitglieder verabschieden Cornelia Weigand aus Altenahr

Altenahr Die Ratsmitglieder der Verbandsgemeinde Altenahr verabschieden Bürgermeisterin Cornelia Weigand mit lobenden Worten, nachdem sie offiziell ins Amt der Landrätin eingeführt worden ist. Ihre Nachfolge soll in spätestens drei Monaten geklärt sein.

Am vergangenen Freitag wurde Cornelia Weigand in Remagen in ihr neues Amt als Landrätin des Kreises Ahrweiler eingeführt. Einen Tag später verabschiedete der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Atenahr die 50-Jährige in der Vischeltalhalle in Berg-Freisheim als Bürgermeisterin der VG Altenahr. Weigand hatte die gemeinsame Verwaltung der zwölf Ortsgemeinden seit Frühjahr 2019 und damit nicht ganz drei Jahre lang geführt. Die 50-jährige Diplom-Biologin war als unabhängige Kandidatin Ende Januar bereits im ersten Anlauf zur Nachfolgerin von Landrat Jürgen Pföhler gewählt worden.