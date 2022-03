Marienthal gehört künftig zu Dernau : Weindorf an der Ahr wird vereint

Weindorf an der Ahr wird vereint

Marienthal Marienthal an der Ahr will sich von der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler lösen und künftig ganz zur Gemeinde Dernau gehören. Die Einwohner haben mit großer Mehrheit für die Vereinigung des bislang zweigeteilten Weindorfs gestimmt. Die Neuorganisation ist auch ein Ergebnis der Flut, die das Dorf weitgehend zerstört hat.

Das bei Touristen aufgrund seiner Gastlichkeit und seines Weins beliebte und von der Flut über alle Maßen geschundene Marienthal ist auf dem Weg, ein Vorzeigedorf im Ahrtal zu werden. Dazu hat der Rat der Gemeinde Dernau in seiner Sitzung am Dienstagabend wichtige Weichen gestellt. Und er machte gleich Nägel mit Köpfen: Der Ort, von dem ein Teil zu Dernau und damit zur Verbandsgemeinde Altenahr gehört, ein anderer Teil aber zu Walporzheim und damit zur Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, soll vereint werden und künftig ganz zur Gemeinde Dernau gehören.

Dafür hatten sich bei einer Abstimmung 91 Prozent der 85 Stimmberechtigten des Weindorfs ausgesprochen, sagte der Dernauer Bürgermeister Alfred Sebastian im Gemeinderat. Den 77 stimmberechtigten Marienthalern, die für den Anschluss an Dernau waren, standen nur fünf gegenüber, die das nicht wollten. So beschloss der Dernauer Rat einstimmig den Zusammenschluss. Was noch folgen muss, sind die Voten der Verbandsgemeinde Altenahr und der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Gespräche haben bereits stattgefunden, Sebastian ist zuversichtlich, dass der Zusammenschluss bis zum Jahresende perfekt ist.