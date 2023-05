Saisoneröffnung im Wingert Weinfrühling Mittelahr ist gestartet

Viele Besucher aber vertrauten dem straff organisierten Schienenersatzverkehr. Vor den provisorischen Buswartehallen herrschte großer Andrang. In Mayschoß wurde besonders deutlich, dass der erste Sonntag des Weinfrühlings mit einem ganz anderen Fest einherging. Die Nacht zum 1. Mai stand an, dort hatten die Junggesellen den Waagplatz belegt. Am späten Nachmittag sollte hier der Dorf-Maibaum in die Höhe gebracht werden. Mit Muskelkraft, versteht sich. Und darum setzte sich die Besuchermenge rund zur Hälfte aus Weinwanderern und zur anderen Hälfte aus Mayschossern zusammen, war zu hören. Zudem war zwar Wein im Angebot, der Renner sei jedoch die frisch angesetzte Maibowle. Die kam für Svenja und Markus aus Leverkusen nicht in Betracht. „Wir sind heute ein wenig durch die Weinberge gewandert, hier und da eingekehrt und schauen uns jetzt das Treiben der Junggesellen an“, sagten die beiden, die sich spontan zu einem Wochenendtrip mit dem Wohnmobil an die Ahr entschlossen hatten und die an einem der Stände neben Wein und einem Steak auch ein Solidaritätsarmband erworben hatten. Denn auch wenn es nicht mehr „Wandern für den Wiederaufbau“ heißt, steht der Gedanke an die Flut und die erlittenen Schäden doch mit im Fokus.