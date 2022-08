Programm im Weingut Kloster Marienthal : Das ist beim Kulturfestival „Zieh los“ im Ahrtal geplant

Im Ahrtal findet am Donnerstag und Freitag, 4. und 5. August, das Kulturfestival „Zieh los“ statt. Veranstaltungsort für die Konzerte ist die Klosterruine in Marienthal. Foto: Martin Gausmann

Kreis Ahrweiler Der Förderverein Ahrweiler Freiheitswochen organisiert am 4. und 5. August das Kulturfestival „Zieh los“ im Weingut Kloster Marienthal. Auf dem Programm stehen Konzerte, Comedy und eine Zaubershow. Alle Infos gibt es hier.

Im zweiten Versuch soll es nun klappen. Nachdem das bereits für August 2021 geplante Kulturfestival „Zieh los“ im vergangenen Jahr wegen Corona und der Flut ausgefallen ist, geht es nun am Donnerstag und Freitag, 4. und 5. August, im Weingut Kloster Marienthal unter freiem Himmel als Benefizveranstaltung über die Bühne: jeweils von 19.30 bis 22 Uhr und jeweils mit anderen Akteuren. Der Förderverein Ahrweiler Freiheitswochen beziehungsweise die „Freiheiter“ organisieren das Festival. Damit möchten die Freiheiter nach eigenen Angaben „nach einer längeren Auszeit das kulturelle Leben im Ahrtal mit einem künstlerischen Hochgenuss bereichern, um den Menschen im Ahrtal und Besuchern ein buntes Lebensgefühl und Abwechslung vom nach wie vor grauen Alltag an der Ahr zu verschaffen“.

„Zieh los“ heißt das Festival, weil damit ein Signal für den Blick in die Zukunft, für Optimismus und Aufbruch an der Ahr gesendet werden soll. „Der Titel verweist auf eine neue Perspektive: Loszuziehen in eine neue Zukunft“, sagt Wolfgang Grambs, Projektleiter des Fördervereins Ahrweiler Freiheitswochen. Und das auch im Sinne des Freiheiter-Gedankens: frei und heiter. Damit und mit seinen jüngsten Aktivitäten auch in den Sozialen Medien adressiert der Verein, der alle im Kreis Ahrweiler ansprechen will, auch die jüngere Zielgruppe.