Verzicht auf Veranstaltung Weinherbst in Sinzig fällt aus

Es wird in diesem Oktober keinen „Sinziger Weinherbst“ geben. Wie der Vorsitzende der Sinziger Werbegemeinschaft, Peter Krupp, in einem Mitgliederrundschreiben mitteilte, bekommt man das für Anfang Oktober vorgesehene Fest in der Sinziger Innenstadt mit eigenen „Bordmitteln“ nicht gestemmt.