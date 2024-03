Brohltalschule Niederzissen Weitere Integrierte Gesamtschule nötig?

Es zeichnet sich ab, dass es im Brohltal einen steigenden Bedarf an einer weiterführenden Schule gibt. Anfang März endete die Anmeldefrist für das kommende Schuljahr. Die vorläufigen Anmeldezahlen zeigen nach Mitteilung der Kreisverwaltung auf, dass die Brohltalschule in Niederzissen – es handelt sich um eine Realschule Plus – hohe Zuwächse zu verzeichnen hat. Als Träger der Schule ist die Verbandsgemeinde Brohltal an den Kreis herangetreten mit der Frage, ob vor dem Hintergrund des Erweiterungsbedarfs die Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS) möglich sei. 100 Anmeldungen lägen für die Niederzissener Schule für das nächste Schuljahr bereits vor. Das entspricht fünf Klassenzügen. In den zurückliegenden Jahren lagen die Anmeldezahlen jeweils um 30 bis 40 Prozent niedriger.