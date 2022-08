Nach Corona-Pause : Westumer feiern wieder Backes-Fest mit frischem Brot aus dem Steinofen

Sinzig In den vergangenen beiden Jahres musste es wegen der Pandemie ausfallen. Anfang September feiern die Westumer nun endlich wieder ihr Backes-Fest. Zeit für einen Blick auf die Geschichte der Backstube im Dorf.

Beinahe wäre es um das Backes geschehen gewesen. Das alte Bruchsteingebäude in Westum verfiel, bis 1998 engagierte Bürger dem drohenden Abbruch entgegenwirkten. Daran erinnert am 3. und 4. September wieder das Backes-Fest, das mit Herzhaftem, Süßen, viel Brot und zünftiger Musik aufwartet.

Heute ist man im Dorf froh über das schmucke, in regionaler Bauart errichtete Haus, das wieder seinem ursprünglichen Zweck zugeführt wurde und das als Außenstelle des Sinziger Standesamtes auch zum Heiraten genutzt wird. Die Liebe zur standorttypischen Architektur ging wohl Hand in Hand mit der Liebe zu urigem, im Steinofen gebackenem Brot, als sich vor 24 Jahren ein Dutzend Bürger zusammenfanden und den Westumer Backesverein gründeten. Zurückblickend verwundert, dass den Enthusiasten damals aus Teilen der Bevölkerung beträchtlicher Gegenwind entgegenblies.

Die Zahl 1855 im Türsturz verrät das Erbauungsjahr. Zwei frühere Backhäuser an anderen Plätzen im Dorf belegen aber, dass die Einwohner das gemeinschaftliche Backen schon viel länger betrieben haben. Wie selbstverständlich zählte das Brotbacken bis nach dem Zweiten Weltkrieg zur bäuerlichen Selbstversorgung. Im Dorfbackes von 1855, der noch die zwei Tuffsteinöfen für je 50 Brote à fünf Pfund aufweist, wurde dann auch bis 1958 Brot und für die Kirmes massig Kuchen gebacken. Danach, so der Backesverein, „gingen im wahrsten Sinne des Wortes die Öfen aus“.

Stolz feierte man 2005 die Einweihung. Gebacken wird im Erdgeschoss. Sechs aktive Backgruppen sind dort tätig. Zurzeit nutzen aber nur Eingewiesene die Möglichkeit und stellen in der Regel Roggenmischbrote her, so Daniela Hillger vom Backesverein, der aktuell 115 Mitglieder zählt.

Seit 2005 wird das Backesfest gefeiert. Nach zwei Jahren Corona-Pause freut man sich nun, mit „Holzofenbrot wie anno dazumal“ am 3. und 4. September wieder viele Gäste in der Sternstraße zu empfangen. Am Samstagabend startet das Fest um 19 Uhr mit einem Dämmerschoppen. Fassbier, Wein und kleine Köstlichkeiten erwarten die Gäste. Das frischgebackene Brot gibt es am Sonntag bereits ab 11 Uhr bei einem zünftigen Frühschoppen.