„Love & Peace im Landratsamt“ : Westumer Theatergruppe bringt turbulente Komödie auf die Bühne

Westum „Love & Peace im Landratsamt“ – so lautet der Titel des neuen Stücks der Theatergruppe Westum. Die Premiere geht Ende Oktober über die Bühne. Schon jetzt durfte der GA bei einer Probe dabei sein.

Handlung spielt im Landratsbüro

Die Premiere des Theaterstücks ist am Freitag, 28. Oktober, 20 Uhr, in der Westumer Gaststätte „Zur Post“. Eine Sondervorstellung für Kinder und beeinträchtigte Personen gibt es bereits um 15 Uhr. Weitere Auftritte gehen am 29. und 30. Oktober sowie am 4. und 5. November über die Bühne. Informationen zum Kartenvorverkauf gibt es im Internet unter theatergruppe-westum.de