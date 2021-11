Auftritt vor Millionenpublikum : Wie der achtjährige Emil aus Sinzig „Wetten, dass..?“ erlebt hat

Kletternder Wettkandidat: Der achtjährige Emil trat in der Jubiläumsshow von „Wetten, dass..?“ auf. Foto: dpa/Daniel Karmann

Sinzig Der achtjährige Emil Romes aus Sinzig hat mit seinem akrobatischen Auftritt bei „Wetten, dass..?“ ein Millionenpublikum beeindruckt. Ihm selbst gefiel am besten, dass er sein Idol treffen durfte.



Von Andrea Simons

„Es war wie im Rausch, irre“, sagt Nicole Romes in der Erinnerung an die vergangenen Tage in Nürnberg und den Auftritt ihres Sohnes Emil bei „Wetten dass..?“ am Samstagabend. Der Sinziger Grundschüler bestritt die Kinderwette in der Liveshow vor einem Millionenpublikum, und das offensichtlich mit größter Lässigkeit – auch im Talk mit Moderator Thomas Gottschalk, Co-Moderatorin Michelle Hunziker und Wettpatin Helene Fischer.

Mit mehrfach coolem „Jope“, baumelnden Beinen und unerschrocken antwortend sicherte er sich manche Sympathiebekundung der Zuschauer in Nürnberg, unter denen auch seine Eltern waren. „Ich bin U-Bahn gefahren, habe Schlaufen gesehen, und dann wollte ich an denen über die Erwachsenen klettern, weil die Schlange so ultralang war“, erklärte er, wie er selbst auf die Idee zur Kinderwette mit seinem speziellen „Alternativweg“ zum Fahrscheinautomaten gekommen ist.

Wetten, dass..?: Emil gewinnt die Wette

„Der achtjährige Emil wettet, dass er mit den Füßen an den Halteschlaufen hängend durch eine U-Bahn klettern kann, um seine Fahrkarte abzustempeln. Dafür hat er 2.30 Minuten Zeit“, kündigte Gottschalk an. Emil schaffte die Aufgabe locker und mit fast 45 Rest-Sekunden deutlich vor Ablauf der Zeit.

Dabei sei es beileibe nicht so einfach gewesen, wie es vielleicht ausgesehen habe, erklärt er wieder zurück in Sinzig: „In der Straßenbahn kopfüber zu hängen, war ganz schön krass. Das Schwierigste ist, dass man da weiterkommt. Weil Hängen ist ganz leicht. Schwungholen ist nicht leicht.“ Und wie waren die Show, der viertägige Aufenthalt in Nürnberg und das ganze Drumherum für ihn? „Guuut!“, antwortet er entschieden. Was das Beste war? Die Antwort ist klar: „Dass Vinny Piano gekommen ist.“ Und der sei auch so nett gewesen, wie er ihn sich vorgestellt habe.

Vinny Piano macht den Jungen sprachlos

Als er auf der Bühne leibhaftig vor Social-Media-Star Vincent Stenzel alias Vinny Piano stand, ist Emil auch erstmals für einen Moment wirklich sprachlos gewesen. Ungläubig hat er Augen und Mund weit aufgerissen, als dieser ihm seine Belohnung für den erfolgreichen Auftritt bei „Wetten dass..?“ mitteilte: „Ich habe gehört, du hast dir schon immer gewünscht, dass wir eine Runde Trampolin springen. Wir werden zusammen in eine Trampolinhalle fahren, und ich bringe dir ein paar Tricks bei“, versprach Vinny Piano.

„Hinter der Bühne hat er sicherheitshalber nochmal nachgefragt, ob das auch der echte Vinny Piano ist“, berichtet Emils Mutter Nicole Romes. „Mama ist direkt hergelaufen, dann Papa und Fritz auch, und Lucina hat geweint vor Glück“, erinnert sich Emil an die Momente nach seiner Wette hinter der Bühne.

Wetten, dass..?: Gottschalk wird zum Kumpel

Ein halbes Jahr lang hat der Achtjährige jeden Tag mit seiner Turnlehrerin Lucina Treter in deren Sport- und Akrobatikschule in Kripp trainiert, und das unter erschwerten Bedingungen: Weil nach der Flut im Ahrtal die B9-Brücke mit dem Auto nicht zu nutzen war, haben die Eltern Emil zur Brücke am TÜV in Sinzig gefahren, über die ist er dann rübergegangen und seine Turnlehrerin hat ihn auf der anderen Seite abgeholt. „Sonst hätten wir den langen Umweg über Bad Bodendorf machen müssen“, sagt die Mutter. „Mit einer Stahlstange und mit einem Seil haben Emil und seine Lehrerin experimentiert, bevor sie auf die Schwerlastgurte als Schlaufen für die Wette kamen“, berichtet sie von der intensiven und aufwendigen Trainingszeit.

Nicole Romes hätte übrigens hinter der Bühne „gerne mal Udo Lindenberg Guten Tag gesagt, aber ich war immer zur falschen Zeit am falschen Ort“. Ihr Sohn hat in Thomas Gottschalk einen Kumpel gefunden: „Der hat mir am besten gefallen, weil der einfach am lustigsten war“, sagt Emil. „Er wurde von Thomas Gottschalk Winnetou genannt, und bezeichnete sich dann selber als Old Shatterhand“, verrät die Mutter. Und dass sie sehr zufrieden mit Emil ist. Ihr aufgeweckter Sohn habe die vielen Wartezeiten bei den Proben ohne Murren und Klagen und mit viel Ruhe hinter sich gebracht. Wann Emils Treffen mit Vinny Piano sein wird, wissen die Sinziger noch nicht. Bis dahin wird Emil weiter Salto vor- und rückwärts in der Turn- und Akrobatikschule in Kripp oder auf den drei Trampoline in seinem Zuhause üben.