Serie „Zu Gast an der Ahr“ : Wie die touristische Wiederbelebung der Flutgebiete läuft

Touristen-Magnet und beliebete Wanderstrecke zugleich ist der 35 Kilometer lange Rotweinwanderweg im Ahrtal. Im Herbst und Frühjahr nach der Flutkatastrophe lockte das Event „Wandern für den Wiederaufbau“ bereits regelmäßig wieder viele Besucher an. Foto: Martin Gausmann

Serie Kreis Ahrweiler/ Rheinbach/ Swisttal Was geht, was geht noch nicht wieder für Tagesausflügler in den Flutgebieten an der Ahr und in der Voreifel? Tourismus-Experten geben im sechsten Teil der Serie „Zu Gast an der Ahr“ Antworten und einen Ausblick darauf, wie Tourismus in der Region künftig aussehen soll.