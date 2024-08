Sammlung für den guten Zweck Wie Kronkorken aus dem Ahr-Kreis krebskranken Kinder helfen

1000 Kilogramm der Metallverschlüsse wurden in den zurückliegenden zwölf Monaten allein im Kreishaus an der Ahrweiler Wilhelmstraße gesammelt. Die an das Karnevalsklübchen Kraus übergebenen Säcke und Kisten, prall gefüllt mit den kreisförmigen Blechstücken, verkaufen die Mitglieder des Vereins an die Stahlindustrie. „Die Verschlüsse wurden auf Veranstaltungen gesammelt, von Mitarbeitern mitgebracht und von Bürgern abgegeben. Am Ende konnten zwölf Sammelbehälter mit einem Fassungsvermögen von jeweils rund 80 Kilogramm gefüllt und an Meik Würtz, den Ersten Vorsitzenden des KKK, übergeben werden“, hieß es von der Presseabteilung des Kreishauses.