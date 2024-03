Fast die Hälfte des Rats in Schuld zurückgetreten Wiederaufbau nach der Flut spaltet Politik

Kaum ein Ortsname ist so sehr mit der Ahrflut verbunden wie Schuld. Das kleine Dorf mit seinen rund 650 Einwohnern erlangte vor knapp drei Jahren traurige Berühmtheit und ist in den Medien zum Sinnbild für die überrollende Flut geworden. Der Medienrummel und der Tross an Helfern sind längst abgeebbt, doch die eigentliche Arbeit – der Wiederaufbau – scheint für das Eifeldorf zur Mammutaufgabe geworden zu sein. In den vergangenen Wochen sind sechs der insgesamt 13 Mitglieder des Gemeinderates inklusive des ersten Beigeordneten René Haas zurückgetreten.