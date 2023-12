Versprechen von Innenminister nach Haushaltsurteil „Der Wiederaufbaufonds wird nicht geschlossen“

Er soll bekanntlich den Menschen in den flutbetroffenen Gebieten die Grundlage bieten, ihre Existenzen wiederaufzubauen. Die Nachrichtenlage der vergangenen Wochen hat somit für Turbulenzen und Irritationen gesorgt. Landrätin Cornelia Weigand: „Die Verunsicherung in der Bevölkerung ist erheblich. Der Großteil der Aufbauprojekte – im privaten, unternehmerischen und öffentlichen Bereich – befindet sich noch in der Planung und ist daher noch nicht beantragt.“