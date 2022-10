Windräder in Sinzig : Bürgermeister Geron stellt Pläne für autarke Stromversorgung vor

Windräder in Sinzig

SInzig In einem Sinziger Waldstück sollen Windräder gebaut werden. Bürgermeister Geron stellte die Pläne nun vor. Eine harte Auseinandersetzung mit Gegnern des Vorhabens blieb aus. Zu wichtig erscheint den Bürgern eine sichere Energieversorgung.

Wer auf eine harte Auseinandersetzung von Gegnern und Befürwortern von Windkraftanlagen auf den Höhenzügen des Rhein- und des Ahrtals gewartet hatte, der wartete vergebens: Im Sinziger Helenensaal standen Information und Versachlichung im Vordergrund. Wie mehrfach berichtet, plant die Stadt eine kleine Windparkanlage auf dem „Harterscheid“ , nahe der Autobahn. Zwar haben sich in Sichtweite befindlichen Ortschaften wie Löhndorf gegen das Projekt ausgesprochen, doch scheinen deren Einwände wegen des allgemeinen Klimaschutzes und der aktuell nicht mehr gewährleisteten Energieversorgungssicherheit in den Hintergrund zu geraten. Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron (parteilos) erklärte dann auch, dass er sich stark machen wolle für eine autarke Versorgung seiner Stadt. Mit Windkraft werde der CO2-Ausstoß zudem massiv verringert. Er plädierte für die Windräder, die weithin sichtbar sein würden und mit mehr als 220 Metern jeweils weitaus höher sind als der Kölner Dom.

Denkbare Pachteinnahmen und Gewerbesteuern für die Stadt und die Möglichkeit einer aktiven Bürgerbeteiligung und lokalen Wertschöpfung durch die Windkraft stoßen bei den Sinzigern auf Interesse. Wer sich mit Geldern in der Genossenschaft aktiviert (Anteilsschein: 500 Euro), könnte auf Gewinnausschüttungen hoffen. „Energie aus der Region für die Region, organisiert von Bürgern für Bürger“ lautet der Slogan. frv

Als nächste Schritte stehen der Abschluss eines Pachtvertrages für die städtischen Flächen durch den Rat sowie ein Raumordnungsverfahren und das Genehmigungsverfahren an. Im Zuge dieser Verfahren werden dann auch ein Artenschutzgutachten sowie eine Schall- und eine Schattenwurfprognose erstellt.

Strom für 14 000 Haushalte

Weiterhin wird der Projektierer eine Langzeit-Windmessung zur genaueren Ertragsabschätzung durchführen. Welche weiteren Gutachten erforderlich sind, wird in einem Vor-Ort-Termin mit den zuständigen Behörden (SGD Nord und Kreisverwaltung Ahrweiler) festgelegt. Die Genehmigungsfähigkeit kann erst nach dem Vorliegen aller Gutachten geprüft und festgestellt werden. „Falls eine Genehmigung erteilt wird und die Anlagen gebaut werden, ist ein Ziel der Stadt, den Flächenverbrauch verbunden mit der einhergehenden Rodung des Waldes für den Bau und den Betrieb des Windparks auf ein erforderliches Minimum zu reduzieren“, teilte Geron mit. Gleichzeitig solle sichergestellt werden, dass die gesetzlich geregelten Ausgleichsmaßnahmen ergriffen werden. Mit dem Sinziger Windkraftprojekt – gedacht ist an etwa fünf Windräder - könnten etwa 14 000 Haushalte mit Strom versorgt und bis zu 30 000 Tonnen Treibhausgase pro Jahr eingespart werden, rechnete der Bürgermeister im gut besuchten Helenensaal vor.

In vier kleinen Workshops konnten Bürger nun ihre Bedenken, Beschwerden, Ideen oder Anregungen einbringen. Artenschutz und Wald, die Raumordnung, die guten Erfahrungen, die in einem Windpark in Schleiden (Nordrhein-Westfalen) gesammelt wurden wie auch die Grundsätze einer Windparkplanung waren hierbei die Themen.