Ursache noch unklar : Feuerwehr rückt zu Wohnhausbrand in Winnen aus

Feuerwehr rückt zu Wohnhausbrand in Winnen aus

Am Montag kam es zu einem Wohnhausbrand in Winnen. Foto: Martin Gausmann

Winnen Am Montag kam es zu einem Wohnhausbrand in Winnen. Dabei wurden eine oder zwei Personen verletzt. Die Polizei sucht noch nach der Ursache.

In Winnen hat am frühen Montagabend ein Wohnhaus gebrannt. Wie die Polizeiinspektion Adenau auf Nachfrage des General-Anzeigers mitteilte, wurde ein Mensch leicht verletzt. Ein Sprecher der Feuerwehr-Einsatzzentrale in Altenahr sprach auf Nachfrage dagegen von zwei Verletzten.