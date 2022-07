Zelt des ASB für Flutopfer in Sinzig​: Von der Essensausgabe zur Begegnungsstätte​

Sinzig Das Zelt des Arbeiter-Samariter-Bunds für Flutopfer in Sinzig diente zunächst der Essensausgabe. Jetzt soll daraus eine echte Begegnungsstätte werden. Das neue Angebot reicht von Brunch bis Seelsorge.

Pädagogin Wuttke ist wegen des Zelt-Programms mit vielen Partnern im Gespräch. „Wir haben uns zusammengesetzt und gemeinsam überlegt, was macht Sinn“. Beim Frühstück sind die Caritas und die Gemeindeschwester plus Gerlinde Brenk dabei. Die Migrationsberatung organisiert das Rote Kreuz. Der evangelische Pfarrer Stefan Bergner und der katholische Notfallseelsorger Wolfgang Henn übernehmen die Seelsorge. Heilpraktikerin Monika Weber-Lambert, selbst Betroffene, unterweist, dankbar für erhaltene Hilfe kostenlos in Entspannung und Kerstin Deidenbach, Ansprechpartnerin der Stadt Sinzig für Kita-Sozialarbeit, vermittelte eine Sprachlehrerin für den Sprachkurs für Mütter, der bald startet.

Betreuung für Menschen in Tiny-Houses

Als für wohnungslos gewordene Menschen die Neubaugebiete mit Tinyhäusern in der Kölner Straße in Sinzig und im Mörikeweg in Bad Bodendorf an der B266 entstanden, wurde schnell klar, es reicht nicht, den Leuten die Schlüssel in die Hand zu geben. Das Vorbild in der Kreisstadt, wo mit dem Aufbau der Tiny-Houses, finanziert durch die Aktion Deutschland Hilft, der ASB gleichzeitig die sozialen Belange der Bewohner aufgriff, wies den Weg. Die Sinziger Verwaltung erklärt dazu: „Gemeinsam mit den ehrenamtlichen Helfern wurde von Seiten der Flutbeauftragten der Stadt Sinzig seit Anfang des Jahres überlegt, wie den Flutbetroffenen – auch nach der Einstellung der kostenfreien Essensausgabe im ursprünglichen Versorgungszelt – geholfen werden kann. Durch die Tätigkeiten des ASB in Bad Neuenahr-Ahrweiler waren ähnliche Projekte bekannt, sodass auch von Seiten der Stadt Sinzig eine Kooperation mit dem ASB angestrebt und schließlich getroffen wurde.“