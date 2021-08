Zerstörte Infrastruktur : Teilstrecke der Ahrtalbahn soll Ende 2021 fertig sein

Ahrtal Der Abschnitt von Remagen bis Walporzheim soll bis Ende des Jahres wieder befahrbar sein. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Mechthild Heil regt eine Verlängerung der Strecke an.

Rund drei Wochen nach den schweren Unwettern in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat die Deutsche Bahn weitere Verbindungen für den Zugverkehr wieder in Betrieb genommen. Mitarbeitende und Spezialfirmen haben Schäden an der Infrastruktur vielerorts behelfsmäßig behoben, damit die Züge schnellstmöglich wieder rollen können.

Die Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten an Gleisen, Brücken, Oberleitungsmasten und Bahnübergängen sowie an Stellwerken, Bahnhöfen und der Technik gehen in den nächsten Wochen und Monaten ununterbrochen weiter – auch an Strecken, die bereits wieder für den Zugverkehr freigegeben sind.