Mehr Schadstoffe nach Hochwasser-Katastrophe : Ministerin: Werte nicht beunruhigend - Ahrwasser dennoch meiden

Nach der Flutkatastrophe im Juli sind Gewässer, Böden und Luft im Ahrtal mit zusätzlichen Schadstoffen belastet. Eine langfristige Gefahr gehe davon aber nicht aus, erklärt die rheinland-pfälzische Umweltministerin Spiegel.

Die Flutkatastrophe im Juli hat Gewässer, Böden und Luft im Ahrtal in Rheinland-Pfalz mit zusätzlichen Schadstoffen belastet. Eine langfristige Gefährdung erwartet das Umweltministerium nach ersten Messungen aber nicht. Die Werte seien nicht beunruhigend, sagte Landes-Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) am Montag in Mainz.

Untersuchungen der Böden ergaben, dass „flächenhafte Beeinträchtigungen durch flutbedingte Schadstoffeinträge in der Westeifel und im Ahrtal auszuschließen“ seien. Die dabei festgestellten Belastungen etwa mit Spuren von Arsen und Blei seien aber vermutlich schon vor der Flut entstanden. An wenigen Stellen seien notwendige Maßnahmen wie ein Bodenaustausch auf den Weg gebracht worden.

Leicht erhöhte Schwermetallwerte ergaben sich bei der Messung von Staub in der Luft, etwa am Ahrtor in Ahrweiler. Insgesamt gebe es aber in dieser Hinsicht „keinen Anlass zur Sorge, dass es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommen kann“, sagte Spiegel.