Ministerpräsident Alexander Schweitzer „Beim Wiederaufbau haben wir schon viel erreicht“

Schweitzer: Es läuft sehr demokratisch. Alle Genannten sind in Landtagswahlen eindrucksvoll bestätigt worden. Ich strebe das für 2026 auch an. Die Prozesse in den Parteien – etwa in der rheinland-pfälzischen SPD – laufen sehr stark nach dem Prinzip ab: Lasst uns mal gemeinsam überlegen, was dem Land gut tut. Und wenn Malu Dreyer sagt, dass sie gern loslassen möchte, dann ist es ja auch eine Aufgabe, eine geeignete Nachfolge zu finden, die im Landtag eine Mehrheit erreichen kann. Ich habe sie bekommen, noch dazu mit vielen Stimmen aus der Opposition. Ohne demokratische Legitimation kann niemand in so ein Amt kommen. Insofern ist das Bild der Erbfolge überhaupt nicht zutreffend.