Bürgerforum Sinzig : Mit großer Freude am gemeinsamen Tun

SINZIG Monika Weber-Lambert bleibt an der Spitze des Bürgerforums Sinzig. Belebung der Stadt ist das oberste Ziel

Vor sechs Jahren fand sich die Gruppe, die sich zum Ziel gesetzt hatte, die Kernstadt von Sinzig attraktiver und schöner zu machen und sie weiter zu entwickeln. Neben den Ortsvereinen und der Werbegemeinschaft, die alljährlich die Innenstadt mit Aktionen beleben und fördern, versteht sich das 2014 gegründete Bürgerforum als eine weitere Säule zur Belebung und Attraktivitätssteigerung des Sinziger Stadtlebens, das seither einen frischen Aufwind verspürt. „Die Bürgeridee, die in vielen Städten und Gemeinden bereits erfolgreich gelebt wird, soll auch in Sinzigs Kernstadt Fuß fassen und dafür sorgen, dass sich noch mehr Menschen aktiv für ihre Stadt einsetzen“, hieß es in der damaligen Gründungsversammlung. Fuß gefasst hat man längst. Das Bürgerforum mit seinen 65 Mitgliedern gilt inzwischen als ein Motor, der so manche Initiative ans Laufen gebracht hat.