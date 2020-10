Kostenpflichtiger Inhalt: Entlastung für Hausärzte im Kreis Ahrweiler : Modellprojekt „Hand in Hand“ für Senioren

Im Gespräch vor der Festhalle: Ministerpräsidentin Malu Dreyer mit den Pflegeexpertinnen und Vertretern von Projektleitung, Kreis und Ärzten. Foto: Martin Gausmann

Kreis Ahrweiler „Hand in Hand“ kümmert man sich im Kreis Ahrweiler um Senioren, die in ihrem vertrauten Zuhause bleiben wollen, jedoch engmaschige medizinische Betreuung benötigen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer gab für das Modellprojekt, an dem Ärzte und Pflegekräfte mitwirken, den Startschuss.