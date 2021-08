Müllentsorgung nach der Flutkatastrophe : Müll lockt Ratten und Mäuse am Bahnhof in Ahrweiler an

Müll lockt Ratten und Mäuse am Bahnhof in Ahrweiler an

Wilder Müll, für den sich niemand zuständ erachtet, liegt an einem Container nahe des Gesundheitsamtes und zieht Mäuse und Ratten an. Foto: Thomas Weber

Ahrweiler Rund um den Ahrweiler Bahnhofsvorplatz fühlt sich niemand für die Müllentsorgung zuständig. Die Folge: Der Abfall stapelt sich und lockt Ratten und Mäuse an.

Ratten hausen unter dem Container

Unmengen Müll fallen jeden Tag an

„Sie versuchen immer wieder, zwei oder drei Flaschen zu nehmen, daran werden sie dann gehindert“, so der Ordner. Kaum ist das Essen verzehrt, steht der Müll auf der Radabdeckung eines Anhängers. Ein Rotkreuzler kommt mit einem Müllsack und räumt den jungen Männern hinterher. „Das sind wirklich Unmengen von Müll, die tagtäglich anfallen“, sagt er. Denn das Essen wird pro Person gleich in mehreren Einwegverpackungen ausgegeben. Es sind wohl an die 20 000 Essen, die das DRK tagtäglich auf die Reise ins Ahrtal schickt. Auf die Idee, eine Mülltonne an der Essensausgabe zu platzieren, kam wohl noch niemand.

Wegen des Mülls hat sie das Ordnungsamt angerufen. Als man dort etwas von Ratten hörte, wurde das Gesundheitsamt des Kreises als zuständige Stelle benannt. „Dort ging keiner ans Telefon, also bin ich die paar Meter über die Straße gegangen und habe eine Dame darauf hingewiesen, dass es möglicherweise in den offenen Abstrich-Zelten hinterm Haus demnächst tierischen Besuch gibt. Das hat sie dann wohl sensibilisiert“, so die Caritas-Mitarbeiterin. Mittlerweile scheint jemand Giftköder ausgelegt zu haben, zumindest finden sich immer wieder tote Mäuse. Die Essensreste und den Müll hat aber bisher niemand weggeräumt. Eine weitere Mitarbeiterin der Caritas meinte derweil: „Ich sehe viele Essensausgabeplätze, aber nirgendwo ist es so schlimm, wie am Ahrweiler Bahnhof.“