Aktiv im Naturschutz Wie Kröten, Molche und Frösche im Kreis Ahrweiler Hilfe bekommen

Laut dem Naturschutzbund (Nabu) leben in Deutschland insgesamt 21 Amphibienarten. Dazu gehören Salamander, Molche, Unken, Kröten und Frösche. Alle sind wichtige Bestandteile des Ökosystems. Durch die Verkleinerung und Zerstörung ihrer Lebensräume sind die Bestände der Amphibien in Deutschland jedoch stark zurückgegangen. Besonders anhaltende Trockenheit macht den Tieren zu schaffen. „Letztes Jahr war der Teich fast ausgetrocknet“, erinnert sich Marianne, während sie Teichmolche vorsichtig in den dieses Jahr gut gefüllten Teich setzt. Auch im Kreis Ahrweiler zeichnet sich grundsätzlich ein Rückgang der Amphibienpopulationen ab, antwortet die Kreisverwaltung Ahrweiler auf Nachfrage. Jedoch gibt es noch positive Nachrichten. In Adenau und Bad Breisig stiege die Zahl der gesammelten Amphibien sogar in den letzten Jahren an. Ohne den Amphibienschutz und die ehrenamtlichen Helfer wären diese heimischen Kröten, Molche und Frösche allerdings in noch größerer Gefahr. Umso wichtiger sind engagierte Menschen wie Marianne Theis-Prodöhl, die sich für ihren Schutz einsetzten. Die Verbundenheit zur Natur merkt der Helferin, die auch Nabu-Mitglied ist, an. Sie empfiehlt jedem, einfach ebenfalls rauzugehen, um zu sehen, was es alles schützenwertes in der Natur gibt.