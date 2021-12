B9 in Richtung Koblenz : Neubau der Ahrbrücke in Sinzig gestartet

Sinzig Der Neubau der bei der Flut eingestürzten Ahrbrücke, über die die B9 führt, hat begonnen. Die Fertigstellung, und damit die Rückführung des Verkehrs auf vier Spuren, ist für den Herbst 2022 geplant.

Die Ahrbrücke in Fahrtrichtung Süden in Sinzig wurde in der Flutkatastrophe durch die Unterspülung eines Pfeilerfundaments zerstört. Die Pfeiler der neuen Brücke werden auf 15 Meter tiefen Großbohrpfählen errichtet, um die Wiederholung eines derartigen Schadens zu verhindern. Die Bohrpfahlarbeiten werden, günstige Witterungsbedingungen und einen planmäßigen Verlauf vorausgesetzt, bis Februar 2022 andauern, so der LBM in einer aktuellen Mitteilung. Die gesamte Brücke soll nach derzeitiger Planung im dritten Quartal 2022 komplett fertiggestellt sein.