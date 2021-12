Ahrtalbahn fährt bis Walporzheim : Neue Bahnsteige in Ahrweiler und Heimersheim

Ahrweiler Die Ahrtalbahn fährt neu wieder bis Walporzheim. Und der Haltepunkt Ahrweiler Markt hat endlich einen Bahnsteig. Doch die größte Überraschung bei der Wiedereröffnung des Streckenabschnitts war die Aussage von Staatssekretärin Eder, dass mit Hochdruck an der Elektrifizierung der Ahrtalbahn gearbeitet werde.

Auf eine solch klare Aussage von Bahn oder Politik hatte man an der Ahr lange gewartet: Im Rahmen der Einweihung des modernisierten Bahnhaltepunktes Ahrweiler Markt betonte die rheinland-pfälzische Umweltstaatssekretärin Katrin Eder, dass man derzeit mit Hochdruck daran arbeite, eine bessere und modernere Ahrtalbahn hinzubekommen: "Bahn, die Länder Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen und der Schienen-Zweckverband Rheinland-Pfalz Nord arbeiten mit Hochdruck an diesem Ziel.“ In letzter Konsequenz habe die Zerstörung einen Schub gegeben. „Wir hoffen, dass wir eine elektrifizierte Ahrtalstrecke erreichen. Gerade in der letzten Woche ist da ein Stück weit der Schritt hin gelungen," so Eder weiter. Erstmals habe es eine derart klare Aussage gegeben, freute sich SPNV-Verbandsdirektor Thorsten Müller über die Worte der Staatssekretärin.