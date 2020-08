Bad Neuenahr und Brasschaat : Neuer Bahnhofsvorplatz ist eine Hommage an belgische Partnerstadt

Bad Neuenahr Der neue Bad Neuenahrer Bahnhofsvorplatz soll ganz der belgischen Partnerstadt Brasschaat gewidmet werden.

Aber ein neuer Platz, der an die belgische Partnerstadt der Kreisstadt erinnern soll, ist längst ins Blickfeld von Politik und Verwaltung gerückt. Es handelt sich um den in der Fertigstellung befindlichen Bahnhofsvorplatz in Bad Neuenahr. Der sei auch viel besser geeignet, weil als Platz besser zu erkennen. „Außerdem kommen hier die Gäste – auch aus Brasschaat – an, sei es mit der Bahn, oder am Busbahnhof direkt daneben“, so die Argumentation in Ausschuss und Ortsbeirat.