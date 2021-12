Sinzig schafft wichtigen Wohnraum : Neues Baugebiet in Westum nimmt Gestalt an

Neues Baugebiet in Westum nimmt Gestalt an

Sinzig/Westum Der Ortsvorsteher des Sinziger Ortsbezirks Westum, Mario Wettlaufer, hofft auf baldige Erschließung des Zeiberbergs. Mithilfe eines Investors sind dort 40 Häuser geplant, um dem Zuzugsdruck entgegenzuwirken. Mitte des kommenden Jahres sollen sich bereits sichtbare Erfolge einstellen.

Im Sinziger Ortsbezirk Westum sind die Weichen für ein neues Baugebiet gestellt. Indem der Bebauungsplan „Im Zeiberberg“ zumindest nun im Bauausschuss der Stadt auf den Weg gebracht wurde, kann – ein entsprechendes Votum des Stadtrates vorausgesetzt – bereits Mitte des nächsten Jahres mit ersten Erschließungsmaßnahmen gerechnet werden. Geplant sind rund 40 Häuser auf dem Gelände des ehemaligen Campingplatzes am Hellenbach, der seit mehr als zwei Jahren einer riesigen Müllhalde gleicht. Damals musste das Areal von den oftmals in ohne Baugenehmigung errichteten Holzhäusern lebenden Nutzern geräumt werden. Nicht nur, weil der Platz wild zugebaut worden, sondern auch weil der Brandschutz nicht gewährleistet war.

Investor schafft Mietwohnungen

Ein Remagener Investor erwarb schließlich das komplette drei Hektar große Grundstück, um dort Einfamilienhäuser und zwei bis drei Mehrfamilienhäuser zu bauen, mit denen man dem Druck, mehr Mietwohnungsraum zu schaffen, Rechnung trug. In Einwohnerversammlungen wurde das Projekt vorgestellt, das grundsätzlich in der Westumer Bevölkerung auf Wohlwollen stieß. Nicht zuletzt deshalb, weil es dort an Bauflächen mangelt und es einen großen Zuzugsdruck von außen gibt, aber auch den Bedarf von Bauflächen für die Westumer selbst. Insgesamt gibt die aktuelle Planung mitsamt Souterrainwohnungen und der Schaffung von Mietwohnungen in den Mehrfamilienhäusern rund 60 Wohneinheiten her.