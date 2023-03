Dann ist alles leichter zu finden Der Zwiebelmarkt in Bad Breisig muss umziehen

Was für eine stolze Tradition: Seit einstmals Kaiser Karl IV. im Jahre 1374 den Breisigern das Recht einräumte, Markttage abzuhalten, ist der Zwiebelsmarkt in der kleinen Quellenstadt um das Kreuzerhöhungsfest im September Tradition. Das soll auch so bleiben. Allerdings in leicht veränderter Form. Die Markttage, die in früheren Jahren 300 Marktbeschicker und Tausende Besucher anlockten, werden nur noch in den am Rhein gelegenen Bereich der Stadt stattfinden. Querungen über die stark befahrene Bundesstraße soll es nicht mehr geben. Kleiner soll der Markt deshalb nicht werden – nur kompakter und konzentrierter.