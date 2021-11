Gymnasium auf Nonnenwerth : Eltern wenden sich für Schulerhalt mit offenem Brief an Bischof

Eltern haben für den Erhalt des Franziskus-Gymnasiums auf Nonnenwerth einen offenen Brief verfasst. Foto: dpa/Thomas Frey

Remagen Schüler-Eltern haben sich wegen der für das Schuljahresende angekündigten Schließung des Franziskus-Gymnasiums auf Nonnenwerth an den Trierer Bischof gewandt. In einem offenen Brief fordern sie von Stephan Ackermann Unterstützung für den Schulerhalt.

Wo bleibt die Stimme der Kirche, konkret des Bistums Trier und des Dekanats Remagen-Brohltal? Mit Blick auf die vom privaten Träger angekündigte Schließung des Franziskus Gymnasiums auf Nonnenwerth richten Schüler-Eltern diese Frage in einem offenen Brief an den Trierer Bischof Stephan Ackermann und den Dechanten des Dekanats Remagen-Brohltal, Pfarrer Frank Klupsch.

Das Franziskus Gymnasium Nonnenwerth (FGN), so schreiben die Eltern, sei „eine der wenigen, wenn nicht die einzige Schule in der Umgebung, welche christliche Werte gezielt vermittelt und täglich mit den Schülerinnen und Schülern lebt“. Dies sei sehr vielen Eltern wichtig und habe für sie nicht zuletzt den Ausschlag gegeben, ihr Kind am FGN anzumelden.

Sie begrüßten es sehr, dass sich das Generalvikariat des Bistums inzwischen vermittelnd in die Thematik einbringe. Allerdings wäre eine frühere und auch vernehmbarere Äußerung des Bistums und des Dekanates wünschenswert gewesen, so führen die Eltern weiter aus. Sie verstünden nicht, warum sich das Bistum und auch das Dekanat bezüglich der angekündigten Schließung „dieser traditionsreichen Schule“ in der Öffentlichkeit bisher so bedeckt halte. „So wie Gott für uns Menschen da ist, so sollte auch jetzt die Kirche vor Ort für unsere Kinder und für die Lehrer da sein“, schreibt das Elternpaar. Die Menschheit brauche junge Leute, die Werte wie Menschlichkeit, Respekt, christliches Miteinander, Empathie sowie Rücksicht gelernt und verinnerlicht haben und in ihr Leben und in ihre berufliche Tätigkeit einfließen lassen.

Vorwurf an privaten Träger

Träger Peter Soliman werfen die Eltern „ausschließlich auf Profit“ ausgerichtetes Verhalten vor. Soliman hatte die Schließung des Gymnasiums zum Schuljahresende angekündigt, da er die Kosten für den Brandschutz nicht mehr tragen könne.