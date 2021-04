Landeswettbewerb für Schülerfirmen : Nonnenwerther Neuntklässler räumen mit Abschmink-Pads ab

Remagen Ceaseless stellt wiederverwendbare Pads zum Abschminken und Waschen her. Das Besondere: Die Firma wird von Schülern geführt. Diese haben jetzt einen Preis gewonnen.

Ein rosa Rund mit grauem Griff: So kommt die klassische Edition der Reinigungspads daher, die die Firma Ceaseless aus Remagen (Deutsch: unaufhörlich) herstellt. Der Name ist Programm. Denn die Tücher zum Abschminken oder Waschen des Körpers können – anders als viele Wattepads – wiederverwendet werden. Auch sind sie frei von Plastik, bestehen zu hundert Prozent aus Bio-Baumwolle. Der Frottee-Stoff soll beim Benutzen für ein angenehmes Gefühl auf der Haut sorgen.

Das wirklich Besondere aber ist, dass es sich beim Hersteller Ceaseless um eine von Schülern geführte Firma handelt, noch dazu eine ausgezeichnete. Die rund ein Dutzend Beteiligten Neuntklässler im Alter von 14 bis 15 Jahren des privaten Franziskus Gymnasiums Nonnenwerth (FGN) auf der gleichnamigen Remagener Rheininsel haben am Mittwoch den Landeswettbewerb Junior des Instituts der deutschen Wirtschaft gewonnen, bei dem die beste Schülerfirma in Rheinland-Pfalz gekürt wurde. Dabei mussten die Jungen und Mädchen vor einer Jury aus Vertretern von Wirtschaft und Bildungsbereich bestehen. Anerkennende Worte gab es vom rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister Volker Wissing: „Diese Erfahrungen sind prägend für ihr ganzes Leben. Und wer weiß, vielleicht entscheidet sich die eine oder der andere später tatsächlich für eine Unternehmensgründung. Dass die jungen Wettbewerberinnen und Wettbewerber das Zeug dazu haben, haben sie mit ihrer Schülerfirma bereits bewiesen.“

Der Wettbewerb Junior des Instituts der deutschen Wirtschaft mit Sitz in Köln soll Schülern die Möglichkeit geben, ihr eigenes Start-up in der Schule zu gründen, heißt es auf der Internetseite junior-programme.de Ziele der Programme seien Berufsorientierung, Förderung der Ausbildungsfähigkeit und Berufschancen von Jugendlichen sowie die Vermittlung von Wirtschaftswissen und Schlüsselqualifikationen. Die Schüler erlernten und erprobten gemeinsam die Grundprinzipien unternehmerischen Handelns und eigneten sich dadurch soziale sowie fachliche Kernkompetenzen an, die sie für ihr weiteres Berufsleben benötigten.

Mehr als 600 Reinigungspads haben die Schüler bereits über das Internet verkauft, deren Produktion sie selbst gestemmt haben. Den passenden Stoff haben sie in einem Laden ausgesucht, erzählt Ceaseless-Geschäftsleiterin Anna Glaser. Nur im Internet zu gucken, sei keine Option gewesen. „Da kannst du nicht richtig fühlen“, gibt sie zu bedenken. Für Frottee habe das Team sich entschieden, weil klar gewesen sei, dass der Stoff auf der Haut angenehmer ist. Für das fertige Produkt muss unter anderem noch der Griff angenäht werden. Auch das machen die Schüler selbst. „Relativ entspannt in der Freizeit“, wie Glaser sagt. Etwa 80 Arbeitsstunden seien bislang ins Nähen geflossen, wobei die Schülerin von nur vier Minuten pro Pad ausgeht.

Ein ganzes Jahr Vorlauf hatte dagegen die Gründung der Schülerfirma. So ist das Projekt Teil des Wahlfachs Wirtschaft, das seit 2014 am FGN angeboten wird. Während in der 8. Klasse zunächst theoretisch Wirtschaftswissen vermittelt wurde, ging es in der 9. Klasse dann an die Umsetzung der Schülerfirmen.