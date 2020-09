Rennen auf dem Nürburgring : Nürburgring öffnet drei Tribünen

Nürburg Die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft (DTM) startet an diesem Samstag auf dem Nürburgring – mit Zuschauern. Die Genehmigung zur Öffnung von drei Tribünen gilt vorerst allerdings nur für das erste der beiden Nürburgring-Events der DTM.

Die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft (DTM) startet auf dem Nürburgring vor Zuschauern. Beim fünften Saisonlauf vom 11. bis 13. September in der Eifel werden am Samstag und Sonntag jeweils drei Tribünen für eine begrenzte Personenzahl geöffnet. Die Zulassung gilt vorerst nur für das erste der beiden Rennwochenenden auf dem Nürburgring. Tageskarten für Samstag und Sonntag sind ab sofort zum Preis von jeweils 49 Euro im DTM-Ticketshop ( tickets.dtm.com ) oder über die DTM-Tickethotline (☏ 49/180 63 86 386) erhältlich.

Die Genehmigung durch die zuständige Kreisverwaltung Ahrweiler basiert auf dem umfassenden und bereits bewährten Infektionsschutz-Konzept des Nürburgrings. Die DTM ist auf der Rennstrecke in der Eifel gleich an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden am Start, auf zwei verschiedenen Streckenvarianten: Am ersten Wochenende fährt die DTM erstmals seit 2004 auf dem 5,148 Kilometer langen Grand-Prix-Kurs, am zweiten Wochenende (18. bis 20. September) auf der 3,629 Kilometer langen Sprintstrecke. Die Genehmigung zur Öffnung der Tribünen 3, 4 und 4a gilt vorerst nur für das erste der beiden Nürburgring-Events der DTM.