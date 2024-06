Offene Gärten der Ahr Mit dem Gartenpass in den Trüffelhain und in den Urwald

Was für eine schöne Zwischenbilanz. „Das Experiment ist geglückt“,freut sich Kuratorin Diana Ivanova. Die erste Eventreihe „Offene Gärten der Ahr“ im vergangenen Jahr stieß auf ungeahnt große Resonanz, sodass es in diesem Sommer in die zweite Runde geht. 26 Veranstaltungen stehen von Juni bis September im neuen Gartenpass, darunter Extra-Touren in Deutschlands erste Trüffelplantage oder ins neue „Urwald“-Refugium.