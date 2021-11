Neue Mitglieder gesucht : Orchester des Kreises Ahrweiler spielt bei den Uferlichtern

Das Orchester des Kreises Ahrweiler ist froh, endlich wieder musizieren und Konzerte geben zu dürfen, so am Samstag bei den Uferlichtern. Foto: DvW

Ahrweiler Das Orchester des Kreises Ahrweiler bereitet sich auf das Uferlichter-Konzert am 4. Dezember in Bad Neuenahr-Ahrweiler vor.



Weiterleiten Drucken Von Carin Demnig von Weger

„Einige von uns können nach der Flutkatastrophe immer noch nicht wieder mitspielen“, bedauert der Erste Vorsitzende Matthias Kohl. Umso mehr freut sich das Orchester des Kreises Ahrweiler, am Samstag, 4. Dezember, das traditionelle Uferlichter-Konzert in Bad Neuenahr-Ahrweiler geben zu können. „Letztes Jahr fiel unser Konzert Corona zum Opfer“, erinnert sich eine Violinistin, „und dieses Jahr wagten wir kaum zu hoffen – nach der Flutkatastrophe.“ Normalerweise lüde die Stadt das Orchester zu den Uferlichtern als bezahlten Programmpunkt ein, so Kohl, was jedoch nach der großen Flut nicht möglich sei. „Auf die Bezahlung verzichten wir aber gerne. Hautsache, wir dürfen spielen!“, freut er sich. Die Stadt stellt ein beheiztes Festzelt im Kurpark zur Verfügung.

Wie so viele im Kreis musste auch das Orchester etliche Verluste hinnehmen. Der Probenraum in der Erich Kästner-Realschule Plus in Bad Neuenahr wurde im Juli überflutet. Zwei Schränke mit sämtlichen Noten, Notenständer und zwei Paukensätze wurden weggeschwemmt. Die materiellen Verluste sind jedoch kaum zu vergleichen mit den persönlichen, die viele Musiker trafen. Und dennoch haben sie durchgehalten. Unermüdlich sorgt auch die musikalischen Leitung Natalia Kazakova für neue Mitglieder. Allein schon die Anfahrt in das von der Flut getroffene Gebiet ist teilweise eine Herausforderung. Momentan darf das Orchester das Pfarrheim der Pfarreiengemeinschaft Sinzig nutzen und ist sehr dankbar für die Unterkunft.

Werke von Caccini, Mozart und Arturo Márquez

Kazakova hatte bereits im Februar 2020 bei dem Orchester als neue Dirigentin angefangen. Dann kam die Pandemie und es durften keine Konzerte mehr stattfinden. Dennoch versuchte die engagierte Leitung, die selbst auch Cellistin ist, Proben beizubehalten, ob online, draußen mit Abstand, in immer wieder neuen Örtlichkeiten. Die Musiker zogen mit. Jetzt sucht das Orchester des Kreises Ahrweiler weiter nach neuen Mitspielern. Streicher und Bläser sind herzlich willkommen, an einer Probe teilzunehmen oder auch erst einmal Kontakt aufzunehmen unter orchesterkreisahrweiler@gmx.de oder ☏ 026 42 / 999 736. Proben finden dienstags von 19.30 bis 21.30 Uhr im Pfarrheim Sinzig in der Zehnthofstraße statt.

Um einen Eindruck zu bekommen, ist jeder herzlich eingeladen, das Konzert am 4. Dezember zu besuchen. Ein buntes Programm bietet vertraute Melodien und Ungewohntes. Für den Einstieg konnte das Ensemble die ausgezeichnete Sopranistin Tatjana König aus Bonn gewinnen, Caccinis „Ave Maria“ mit Orchesterbegleitung vorzutragen. Ebenso wird sie das Finale mit Mozarts „Halleluja“ bereichern. Schuberts „Unvollendete“ und der „Danzón No. 2“ des zeitgenössischen Komponisten Arturo Márquez werden vom Orchester rein instrumental dargeboten. Márquez’ Feuerwerk der Töne arrangierte der 18-jährige Student und mitspielende Cellist Mark Braun.