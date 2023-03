Petition eingereicht : Bürger wollen schnelleren Schutz am Bachemer Bach

Mehr Hochwasserschutz am Bachemer Bach gefordert. Das Bild zeigt die Mündung des Baches in die Ahr Foto: ahr-foto

Bad Neuenahr-Ahrweiler Vom Hochwasserschutzkonzept aus dem Jahr 2018 ist trotz dringlicher Empfehlung bislang nichts umgesetzt. Nun machen Bachemer Bürger Druck.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Weber

Die Bürger von Bachem haben die Nase voll. In einer Petition an den Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler fordern sie jetzt Tempo beim Hochwasserschutz am Bachemer Bach.

Die Ungeduld hat gute Gründe: In den Jahren 2013, 2016 und 2021 haben Starkregenereignisse dazu geführt, dass der Bachemer Bach über die Ufer getreten ist und zum Teil hohe Schäden an Gebäuden im Frühburgunderort angerichtet hat. Im Jahr 2018 hat die Stadt dann ein Hochwasserschutzkonzept in Auftrag gegeben, dass noch im gleichen Jahr vorgestellt wurde. Seinerzeit wurden Maßnahmen als dringlich und notwendig festgestellt. Umgesetzt wurde bis heute nichts. Immerhin wurden im Jahr 2022, nachdem die Anwesen an der Himmelsburgerstraße ein drittes Mal binnen neun Jahren geflutet worden waren, Gelder für die Umsetzung von Maßnahmen im Bachemer Tal im Haushalt der Stadt verankert.

Neue Überflutungen werden befürchtet

Mittlerweile hat sich durch die Ereignisse von 2021 das Bachbett angehoben, ein schnelleres Übertreten des Bachs darf bei neuerlichen Starkregenereignissen erwartet werden. Aus den genannten Gründen fordern die Anwohner der Himmelsburger Straße nun in einer Petition an den Stadtrat den Beginn hochwirksamer Hochwasserschutzmaßnahmen noch in diesem Jahr. Und sie erwarten, über jede Maßnahme zügig informiert zu werden.

Im Haupt- und Finanzausschuss, der sich nun mit der Petition beschäftigte, herrschte übereinstimmend die Meinung, dass die Petition zu unterstützen sei. Allerdings kann es bei der Umsetzung der Regenrückhaltung eine Fülle von Maßnahmen mit unterschiedlicher Umsetzungsdauer geben, die Mark Dieckmann aus der Abteilung Tiefbauplanung und Forsten erläuterte. Dieckmann unterstrich jedoch, dass für die Umsetzung des städtischen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes das Außengebiet des Bachems neben den Außengebieten Heimersheim und Nachtigallenschlag auf höchste Priorität gesetzt wurde.

Ein der gewichtigsten Ideen ist dabei ein Hochwasserrückhaltebecken mit einem 205 Meter langen, 73 Meter breiten und zwölf Meter hohen Staudamm, der ein Stauvolumen von knapp 95.000 Kubikmeter hat. Ein aufwendiges Ingenieurbauwerk, dass Zeit und Kosten verschlingt, schwere Eingriffe in die Natur verursacht und auch noch zu einem Kaltluftstau für die Unterlieger führen können. Eine Alternative wären drei Kaskaden mit einem Abstand von 1,1 bis 2,3 Kilometer, die summiert das gleiche Rückhaltevolumen generieren.

Geht es jetzt endlich voran?

Weiterhin ist die Gewässerentwicklung des Bachlaufes relevant. Hierzu wurden erste Untersuchungen zur Flussgebietsentwicklung durchgeführt, wodurch Potenziale für den Bachemer Bach mit in das Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept der Stadt aufgenommen wurden. Zudem hat die Stadtverwaltung eine Zusammenarbeit mit einem Ingenieurbüro vereinbart, damit diese Maßnahmen konkretisiert und möglichst zeitnah umgesetzt werden können. Zuvor soll die, in der Petition genannte flutbedingt notwendige Sohlenanpassung durchgeführt werden. Nur einen genauen Zeitplan konnte die Verwaltung nicht vorlegen. Erste Maßnahmen sollen jedoch nicht mehr lange auf sich warten lassen.