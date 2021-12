Konzert in der Villa Belestate : Preisträger des Deutschen Musikrates spielen in Holzweiler

Grafschaft Die Pianistin Akiko Nikami und der Hornist Tillmann Höfs gastierten auf der Grafschaft. Sie entführten die Zuhörer auf eine Reise durch die Musikgeschichte der beiden Instrumente.

Nachdem das Konzert aufgrund der Pandemie dreimal verschoben werden musste, konnte es nun endlich stattfinden: Akiko Nikami am Klavier und Tillmann Höfs am Horn entführten ihre Zuhörer in der Holzweiler Villa Belestate auf eine Reise durch die Musikgeschichte der beiden Instrumente. Im Jahre 1800 hat Ludwig van Beethoven das "erste melodiöse Stück für das Instrument" komponiert, wie Höfs erklärte. Frühe Formen des Instruments Horn konnten nämlich noch nicht so komplex gespielt werden wie die heutigen. Dieser Meilenstein, die Sonate in F-Dur op. 17, eröffnete dann auch den musikalischen Reigen. Eine Horn-Fanfare stimmte Musiker wie Besucher auf den Ton des Konzerts ein. In einer Spannung zwischen lustiger Jagd und melancholischen Einwürfen entwickelte sich die Musik. Nikami und Höfs traten als gleichberechtige Dialogpartner auf. Gemeinsam ließen sie die Musik mal wild wogend, dann wieder im Wiegeschritt durch die Villa tanzen.