Ein Zeichen gegen das Vergessen Preisverleihung im Ahrtal wird zur Gedenkfeier

Ralph und Inka Orth hatten in der Flutnacht ihre Tochter verloren. „Es wäre gut, wenn es eine Gedenkstätte gäbe“, meinte Orth im Gespräch mit dem GA. Und Ehefrau Inka sagte: „Für uns ist diese Nacht so einschneidend in unserem Leben gewesen, das werden wir nicht vergessen. Es gebührt den Verstorbenen und ihren Angehörigen, immer wieder an die Katastrophe zu erinnern.“ Es werde zu wenig getan, um der Flutopfer zu gedenken, so die Eltern der in der Katastrophennacht ums Leben gekommenen jungen Frau.