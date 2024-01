Nach versuchtem Totschlag in Adenau Psychiatrisches Krankenhaus statt Gefängnis für den Angeklagten

Das Landgericht Koblenz hat in einem Sicherungsverfahren bestimmt, dass ein 70-jähriger Mann aus Adenau in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden muss. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im August letzten Jahres versucht zu haben, seine Ehefrau zu töten, indem er ihr mit einem scharfen Küchenmesser in den Arm und auf Hüfthöhe in die linke Körperseite stach. Die Geschädigte erlitt mehrere Schnittwunden, konnte jedoch ihrem Ehemann das Messer ohne Widerstand aus der Hand nehmen und fliehen.