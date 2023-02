Radfahren auf der Grafschaft : „Endlich passiert was beim Thema Radwege“

Verkehr in Europa : Die Fahrradstrategie hat einen Platten Fahrradfahren ist gesund, schont das Klima, senkt den Lärm - und wenn bis 2030 in der EU doppelt so viele Kilometer geradelt würden wie derzeit, ließen sich auch finanzielle Vorteile von 150 Milliarden generieren. Das Parlament fordert nun eine EU-Fahrradstrategie. Die Kommission applaudiert - und tut erst mal nichts.